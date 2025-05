Roma, Dybala: “L’infortunio è stato una doccia fredda, non vedo l’ora di tornare”

Paulo Dybala, attaccante della Roma ed ex giocatore del Palermo, ha rilasciato un’intervista al giornalista argentino Gastón Edul. Tra i tanti temi affrontati, l’argentino si è soffermato sull’infortunio al tendine semitendinoso sinistro, che ha decretato la fine anticipata della sua stagione.

“All’inizio quando ho saputo quanto sarei stato fuori è stata dura perché ho saltato la nazionale e avevamo delle partite importanti qui a Roma. Era tutto molto bello, mi sentivo bene fisicamente e stavo vivendo uno dei migliori periodi dell’anno. L’infortunio è stato una doccia fredda ma ora l’ho assimilato e sto lavorando per tornare il più presto possibile“, dice Dybala.

In questa stagione di Serie A, Paulo Dybala ha collezionato 24 presenze con la maglia giallorossa, realizzando 6 gol e fornendo 3 assist. L’obiettivo dell’argentino, però, è già proiettato al futuro: tornare il prossimo anno per trascinare nuovamente la Roma in campo.





