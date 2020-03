Per i calciatori del Palermo stop agli allenamenti di una settimana. E’ questa la decisione che è stata presa dalla società in merito all’emergenza Coronavirus, che, rispetto a molte squadre del girone I, aveva deciso inizialmente di continuare le sedute in un ‘Barbera’ blindato.

‘Il Giornale di Sicilia’ riporta le parole del direttore sportivo Rinaldo Sagramola, che commenta la decisione presa: “La nostra intenzione iniziale era quella di continuare, ma visto l’irrigidimento delle misure di precauzione imposte dal governo, abbiamo optato per l’interruzione delle attività. Lo facciamo nella tutela della salute dei calciatori, perché bisogna prendere atto che questa è una situazione tutt’altro che semplice.







I giocatori continueranno i loro allenamenti individualmente da casa, seguiti dai preparatori della società che hanno stilato per loro programmi personalizzati.

