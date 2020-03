Il campionato di Serie D, così come tutti quelli di tutte le categorie in Italia, è fermo a causa di forza maggiore. Il Palermo quindi, primo in classifica nel girone I, rimane momentaneamente ai box in attesa che le competizioni ripartano. Ma rispetto a molte squadre della penisola, per i rosa non è la prima volta che arriva uno stop in pieno campionato.

Come riportato da ‘Il Giornale di Sicilia’ infatti, nel 1943 il Palermo (e solo il Palermo) fu costretto a ritirarsi dalla Serie B a causa della Seconda guerra mondiale. La causa fu lo sbarco degli Alleati in Sicilia. I rosa dovettero rinunciare al campionato, che si concluse regolarmente, per poi neanche cominciare la stagione dopo (insieme a tutte le altre categorie) per via della situazione bellica.







Il Palermo quindi, impossibilitato a intraprendere viaggi per l’Italia, sarà costretto a rinunciare alla 27a giornata di Serie B, con un Palermo – Novara che passò alla storia per non essere stato mai giocato.

