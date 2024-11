Sampdoria, Accardi: “Il ritiro non è punitivo. Testa solo al Palermo”

Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa blucerchiata. La squadra è in ritiro da giorni per preparare la gara col Palermo, cruciale per entrambe le compagini.

“Il ritiro è stato deciso non come una misura punitiva, ma come una soluzione per confrontarci ancora di più – afferma – . Subito dopo la partita con il Pisa sono stati annullati i permessi. Dopo un confronto con il presidente, abbiamo preso la decisione del ritiro. Sono stati tre giorni intensi di discussione diretta con la squadra. Sappiamo in che momento ci troviamo. È stata una presa di coscienza collettiva, da parte mia, dell’allenatore e della squadra. Non siamo felici della situazione, ma siamo consapevoli di avere le risorse necessarie per ribaltarla”.

La testa è alla gara col Palermo: “Al momento non cerchiamo nessuno. Siamo concentrati a dare il massimo con la squadra attuale, con l’obiettivo di fare bene in campo, e tutta l’attenzione è rivolta alla partita contro il Palermo. No a stravolgimenti dal mercato”.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO E BRUNORI, BASTA EQUIVOCI