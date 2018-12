Pellissier beffa l’Inter. I nerazzurri conducono per gran parte del match a Verona, ma il Chievo trova il gol della propria bandiera nel recupero e strappa un 1-1 prezioso per la classifica. Intanto il Napoli fa il minimo sindacale con la Spal (rischiando molto nel finale) e spera in un passo falso della Juventus con la Roma.

La Lazio vince contro il Cagliari dopo una prestazione convincente (spicca il ritorno al gol di Milinkovic-Savic) e si piazza al quarto posto approfittando del passo falso del Milan, battuto dalla Fiorentina a San Siro (terza partita consecutiva senza gol per i rossaneri).

Nella zona alta della classifica spiccano i successi della Samp a Empoli e la sconfitta dell’Atalanta (ha chiuso in 9) sul campo del Genoa che prende una boccata d’ossigeno dopo un lungo periodo di crisi. In coda importante pareggio per il Frosinone a Udine, buono il debutto in panchina di Baroni.

SERIE A, 17A: PROBABILI FORMAZIONI E CONSIGLI FANTACALCIO

Sabato 22 Dicembre

Lazio – Cagliari: FINALE 3 – 1 Marcatori: 12′ p.t. Milinkovic-Savic (L); 23′ p.t. Acerbi (L); 22′ s.t. Lulic (L); 48′ s.t. Joao Pedro (C) su rigore

Empoli – Sampdoria: FINALE 2 – 4 Marcatori: 11′ p.t. Pasqual (E) su rigore, 41′ p.t. Ramirez (S), 24′ s.t. Quagliarella (S), 31′ s.t. Caputo (E), 41′ s.t. Caprari (S), 46′ s.t. Caprari (S)

Genoa – Atalanta: FINALE 3 – 1 Marcatori: 51′ p.t. Piatek (G) su rigore, 9′ s.t. Zapata (A) su rigore, 21′ s.t. Lazovic (G), 43′ s.t. Piatek (G). Al 36′ p.t. Ilicic (A) ha sbagliato un rigore. Al 37′ s.t. espulso Palomino (A). Al 48′ s.t. espulso Toloi (A)

Milan – Fiorentina: FINALE 0 – 1 Marcatori: 27′ s.t. Chiesa (F)

Napoli – Spal: FINALE 1 – 0 Marcatori: 46′ p.t. Albiol (N)

Sassuolo – Torino: FINALE 1 – 1 Marcatori: 10′ s.t. Belotti (T), 46′ s.t. Brignola (S)

Udinese – Frosinone: FINALE 1 – 1 Marcatori: 32′ p.t. Mandragora (U), 16′ s.t. Ciano (F) su rigore

Chievo – Inter: FINALE 1 – 1 Marcatori: 39′ p.t. Icardi (I), 46′ s.t. Pellissier (C)

Parma – Bologna: FINALE 0 – 0

Juventus – Roma: ore 20.30