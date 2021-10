MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo la sosta per le partite delle Nazionali, la Serie A riparte dall’ottava giornata. Apre il turno lo scontro salvezza tra Spezia e Salernitana vinto dalla squadra di Thiago Motta che si porta al 15esimo posto in classifica. La Lazio di Sarri vince contro l’Inter di Inzaghi in un match colpito da momenti di nervosismo nel finale (qui le pagelle).

Il Milan, invece, dopo un primo tempo di grande difficoltà che termina 2 – 0 in favore del Verona, riesce a completare la rimonta grazie alle reti di Giroud, Kessie e all’autogol di Gunter: è primo posto in attesa del match tra Napoli e Torino.

LE PARTITE

Sabato 16 ottobre

Spezia – Salernitana: FINALE 2 – 1 Marcatori: 39′ p.t. Simy (Sal), 6′ s.t. Strelec (Spe), 31′ s.t. Kovalenko (Spe)

Lazio – Inter: FINALE 3 – 1 Marcatori: 12′ p.t. Perisic (I), 18′ s.t. Immobile (L), 35′ s.t. Felipe Anderson (L), 45+1′ s.t. Milinkovic-Savic (L) Milan – Verona: FINALE 3 – 2 Marcatori: 7′ p.t. Caprari (V), 24′ p.t. Barak (V), 14′ s.t. Giroud (M), 31′ s.t. Kessie (M), 33′ s.t. Gunter (V) autogol

Domenica 17 ottobre Cagliari – Sampdoria: ore 12.30

Empoli – Atalanta: ore 15.00

Genoa – Sassuolo: ore 15.00

Udinese – Bologna (Dazn)

Napoli – Torino: ore 18.00

Juventus – Roma: ore 20.45