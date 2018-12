La 15a giornata di Serie A si apre col botto: Juventus – Inter, in programma di venerdì sera. Il Napoli non può sbagliare in casa contro il Frosinone, mentre la Roma ha bisogno di punti e andrà sul campo del Cagliari. La Lazio ospita la Sampdoria, Prandelli debutta contro la Spal e chiude il programma il Milan di Gattuso contro Belotti e compagni.

FIGC, ECCO I NUOVI “DIRETTORI SPORTIVI”: DIPLOMATI ZACCARDO E MIGLIACCIO

Tutte le gare:

Venerdì 7 dicembre

Juventus – Inter: ore 20.30

Sabato 8 dicembre

Napoli – Frosinone: ore 15.00

Cagliari – Roma: ore 18.00

Lazio – Sampdoria: ore 20.30

Domenica 9 dicembre

Sassuolo – Fiorentina: ore 12.30

Parma – Chievo: ore 15.00

Empoli – Bologna: ore 15.00

Udinese – Atalanta: ore 15.00

Genoa – Spal: ore 18.00

Milan – Torino: ore 20.30