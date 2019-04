Match point Juventus. Dopo le occasioni mancate per chiudere i conti e anche l’eliminazione in Champions, la squadra allenata da Massimiliano Allegri sfida la Fiorentina per centrare la certezza matematica dello scudetto (basta un pari), mentre il Napoli sarà impegnato a Pasquetta contro l’Atalanta.

Ancora tanto da scrivere invece nella corsa alle coppe europee e alla salvezza: gli scontri diretti sono quelli tra Empoli e Spal e la sfida Champions fra Inter e Roma, che conosceranno già i risultati del Milan (impegnato a Parma ad ora di pranzo), Lazio (in casa col Chievo) e Torino (in trasferta sul campo del Genoa).

Il programma delle partite:

Parma – Milan: 20/04 ore 12.30

Bologna – Sampdoria: 20/04 ore 15.00

Cagliari – Frosinone: 20/04 ore 15.00

Empoli – Spal: 20/04 ore 15.00

Genoa – Torino: 20/04 ore 15.00

Lazio – Chievo: 20/04 ore 15.00

Udinese – Sassuolo: 20/04 ore 15.00

Juventus – Fiorentina: 20/04 ore 18.00

Inter – Roma: 20/04 ore 15.00

Napoli – Atalanta: 22/04 ore 19.00