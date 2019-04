“Frenata con York Capital”. E’ questo quanto emerge dalle pagine del Giornale di Sicilia, in merito alla trattativa tra Palermo e il fondo americano, che sarebbe entrata in fase di stallo a causa di alcune clausole che riguarderebbero anche la Mepal, la società che è in possesso dei diritti commerciali e sul marchio rosanero ed è al centro delle vicende giudiziarie che coinvolgono Zamparini.

Benedetto Giardina nel suo articolo parla a tutti gli effetti di “frenata”. York Capital è interessata a rilevare tutto il “pacchetto” Palermo Football club, cioè sia il Palermo che Mepal e “le clausole in discussione riguarderebbero entrambi i soggetti in procinto di essere ceduti” (si legge sulle pagine del quotidiano).

La bozza di contratto preliminare sarebbe già pronta, ma necessiterebbe di alcune modifiche per procedere alle firme, che inizialmente dovevano arrivare già giovedì. Dettagli su cui però al momento c’è distanza, con gli avvocati Francesco Pantaleone e Antonino Gattuso, impegnati nella mediazione.

La speranza di Daniela De Angeli e Rino Foschi (che intercettato dai giornalisti al Barbera aveva tentato di ostentare serenità) era di arrivare a lunedì sera con il preliminare già firmato, ma un ulteriore slittamento a dopo le festività pasquali diventa probabile. La volontà di chiudere con York Capital però non sarebbe in discussione. Anche perché, sottolinea Giardina, sul piano finanziario le altre possibili piste non sarebbero paragonabili al fondo americano.

