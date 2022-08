MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Giorni di riflessione in casa Cagliari che, dopo aver svolto una buona campagna acquisti, ha bisogno di fare cassa con alcuni pezzi pregiati della propria rosa. Nel frattempo, però, potrebbe sfumare un obiettivo in attacco: George Puscas, sempre più vicino al Como.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Lecce avrebbe messo gli occhi su Edoardo Goldaniga per rinforzare il reparto difensivo. Per il difensore ex Palermo, 12 presenze negli ultimi sei mesi in Sardegna. Sirene dalla Serie A anche per il centrocampista Nahitan Nandez, sempre più nel mirino del Napoli. I partenopei vorrebbero accelerare la trattativa nelle prossime ore per sostituire in breve tempo il partente Fabian Ruiz.

Infine, in base alle indiscrezioni di gianlucadimarzio.com, il Como sarebbe vicino a chiudere la trattativa per l’attaccante George Puscas, ormai ex obiettivo dello stesso Cagliari. Il rumeno, attualmente di proprietà del Reading, ha dimostrato negli ultimi sei mesi (in prestito) con la maglia del Pisa di meritare la cadetteria: per lui 8 gol in 22 partite in nerazzurro.

