Lucca saluta e si prepara ad andare in direzione Pisa, ormai l’accordo è stato trovato e il giovane a breve smetterà di essere un calciatore del Palermo per trasferirsi in Toscana. In entrata, i rosa avrebbero raggiunto l’accordo con la Salernitana per Giuseppe Fella.

L’Avellino oggi attivo sul mercato. Dopo aver ufficializzato Davide Mignanelli, difensore ex Modena, è stata la volta di Andrea Sbraga: difensore 29enne che ha firmato da svincolato. Anche il Bari in fermento, sarebbe vicinissimo l’acquisto dell’ex Palermo Antonio Mazzotta rimasto svincolato dopo i due anni a Crotone.

Per il Potenza arrivano Cargnelutti dal Modena (difensore 22enne che firmerà un biennale) e Lorenzo Vecchi, altro difensore in prestito dal Frosinone. Nella Virtus Francavilla è quasi fatta per Roberto Pierno, terzino classe 2001 del Lecce che ha giocato l’ultima stagione al Catanzaro. Infine, un calciatore in uscita per la Juve Stabia che manda in prestito alla Sampdoria Sebastiano Esposito (ufficiale).