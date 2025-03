Serie C Girone C, 30a giornata: il Trapani fa visita all’Avellino

Turno infrasettimanale per il Girone C della Serie C. Il Catania riposa, la gara con la Turris è stata rinviata (i campani sono a un passo dall’esclusione). Il Messina gioca contro la Cavese, mentre il Trapani fa visita all’Avellino.

LE PARTITE

Altamura – Casertana: ore 18.30

Catania – Turris: RINVIATA





Cavese – Messina: ore 18.30

Giugliano – Picerno: ore 18.30

Monopoli – Latina: ore 18.30

Sorrento – Juventus Next Gen: ore 18.30

Avellino – Trapani: ore 20.30

Audace Cerignola – Foggia: ore 20.45

Benevento – Crotone: ore 20.45

RIPOSA: Potenza