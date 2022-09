MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un sabato sera in campo per il girone C di Serie C. Ad eccezione di due anticipi, tutti in campo alle ore 20:30 con la capolista Crotone di scena a Potenza, mentre il Catanzaro ospita il Messina allenata dall’ex Auteri.

Big match a Foggia (arriva il Pescara), mentre sono due i derby regionali di giornata: in Campania va in scena Giugliano – Turris; in Puglia c’è Monopoli – Audace Cerignola.

LE PARTITE E I RISULTATI

Sabato 24 settembre

Monterosi – Virtus Francavilla: FINALE 2 – 1 Marcatori: 31′ p.t. Costantino (M), 14′ s.t. Costantino (M), 24′ s.t. Patierno (VF) su rigore

Fidelis Andria – Picerno: ore 14:30

Giugliano – Turris: ore 20:30

Catanzaro – Messina: ore 20:30

Foggia – Pescara: ore 20:30

Gelbison – Taranto: ore 20:30

Juve Stabia – Viterbese: ore 20:30

Latina – Avellino: ore 20:30

Monopoli – Audace Cerignola: ore 20:30

Potenza – Crotone: ore 20:30