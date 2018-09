Altro giro, altro rinvio. Dopo la decisione del Tar di revocare i decreti cautelari e la nuova udienza del Coni spostata al 28 settembre, la Lega Pro ha comunicato il nuovo rinvio dei match delle 6 squadre coinvolte nel caos ripescaggi anche per la terza giornata di campionato, primo turno infrasettimanale della stagione. Al momento i match della quarta giornata vengono invece confermati, anche per le 6 squadre coinvolte.

ACCOLTO IL RICORSO: L’ENTELLA RIVEDE LA B

Il comunicato ufficiale: “La Lega Pro, in esecuzione dei decreti cautelari monocratici N. 5549/2018 e 5551/2018 del 19 settembre 2018 della presidente della sezione Prima Ter del TAR del Lazio – provvedimenti conseguenti,

Premesso che

– con CU n. 5/DIV del 15 settembre u.s. in esecuzione di quanto statuito dalla Presidente del TAR LAZIO sezione prima ter con i decreti monocratici n. 5411/2018 e n. 5412/2018 del 15.9.2018 venivano rinviate le gare relative alle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. e TERNANA CALCIO S.P.A., CALCIO CATANIA S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A e ROBUR SIENA S.P.A.,

-in ragione delle eventuali ricadute che avrebbero potuto avere sulla compilazione dei calendari le decisioni degli organi di giustizia sul ripescaggio in serie B delle società innanzi indicate, venivano rinviate con C.U. n. 7/DIV del 16 settembre u.s. le gare della società VITERBESE CASTRENSE;

– in data 19 settembre u.s. con decreti monocratici n. 5549/2018 e 5551/2018 la Presidente della sezione prima ter del TAR LAZIO revocava rispettivamente i decreti cautelari n. 5411/2018 e 5412/2018 adottati dalla Presidente della stessa sezione del TAR LAZIO;

considerato

– che è venuto meno il presupposto relativo al rinvio delle gare di campionato delle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. e TERNANA CALCIO S.P.A., CALCIO CATANIA S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A, ROBUR SIENA S.P.A. e VITERBESE CASTRENSE;

– le oggettive difficoltà organizzative che sarebbero costrette a sostenere le società summenzionate e quelle che andrebbero ad affrontarle, che già hanno subito evidenti disagi, nel disputare le gare fissate nel turno infrasettimanale nei giorni 25 e 26 settembre 2018;

dispone

il regolare svolgimento delle gare di campionato della 4a giornata in programma nei giorni 29 e 30 settembre p.v. per le suindicate società e rinvia a data da destinarsi le seguenti gare:

GIRONE A – 3 a GIORNATA – 26 SETTEMBRE 2018

ARZACHENA – NOVARA

PRO PATRIA – ROBUR SIENA

PRO VERCELLI – ALESSANDRIA

GIRONE B – 3 a GIORNATA – 26 SETTEMBRE 2018

TERNANA – FERALPISALO’

GIRONE C – 3 a GIORNATA – 25 SETTEMBRE 2018

MATERA – CATANIA

VITERBESE CASTRENSE – REGGINA”.

LEGGI ANCHE

ZAMPARINI PREPARA LO SBARCO AMERICANO

PALERMO, NODO INGAGGI: ZAMPARINI CHIEDE LA SPALMATURA

PADOVA, TERZA MAGLIA IN ONORE DEL PALERMO