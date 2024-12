Serie D Girone I, 14a giornata: il Siracusa dilaga. La Scafatese tiene il passo

Nella 14a giornata del Girone I di Serie D il Siracusa asfalta 5 – 0 l’Akragas e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato. Tiene il passo la Scafatese vincendo di misura sul campo del Castrumfavara. Crolla in casa la Vibonese che perde in inferiorità numerica contro l’Enna. Rimonta importante in ottica salvezza per la Sancataldese sull’Igea Virtus. Pari tra Nissa e Reggina.

IL PROGRAMMA

Domenica 1 dicembre 2024

Castrumfavara – Scafatese: FINALE 0 – 1





Locri – Ragusa: FINALE 2 – 2

Nissa – Reggina: FINALE 1 – 1

Paternò – Licata: FINALE 1 – 0

Pompei – S. Agata: FINALE 1 – 1

Sambiase – Acireale: FINALE 4 – 2

Sancataldese – Igea Virtus: FINALE 2 – 1

Siracusa – Akragas: FINALE 5 – 0

Vibonese – Enna: FINALE 0 – 1

serie-d-girone-i-14a-giornata-risultati-2024-2025