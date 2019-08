I nuovi gironi del campionato di Serie D saranno svelati nella giornata di venerdì 9 agosto, nel primo pomeriggio, e il Palermo conoscerà le sue avversarie, che con tutta probabilità saranno del Sud Italia.

Come confermato infatti anche dall’a.d. Sagramola durante la conferenza stampa, la società rosa non ha fatto nessuna richiesta di spostamento nel girone laziale e quasi certamente sarà inserita in quello meridionale, insieme alle squadre siciliane, calabresi e campane.

Non ci sarebbero, dunque, motivi di ordine pubblico tali da impedire la presenza del Palermo nelle varie trasferte in piccoli impianti della Sicilia. Le avversarie dovrebbero essere squadre blasonate come i “due” Messina, il Marsala, l’Acireale, la Turris, ma anche società alla prima partecipazione in D come il Biancavilla e il Marina di Ragusa.

È ancora da sbrogliare la matassa riguardante l’Audace Cerignola, società rimasta sospesa tra Serie C e D, in attesa del pronunciamento definitivo del Tar Lazio, che arriverà soltanto il 9 settembre, in teoria a campionati già iniziati; il Collegio di Garanzia del Coni aveva in realtà accolto il ricorso del club contro il mancato ripescaggio in C.

