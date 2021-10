MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Edoardo Soleri si racconta. Il giovane attaccante del Palermo – in prestito dal Padova – ha rilasciato un’intervista in esclusiva a “LaCasadiC.com” e ha ricordato i momenti passati alla Roma dove ha conosciuto i suoi idoli (De Rossi e Totti), le esperienze all’estero e le sue speranze.

“Sogno la Serie A – un piccolo estratto delle sue parole -. Palermo è una piazza ambiziosa, appena ho saputo che c’era la possibilità di venire qui non ho esitato“. Soleri si è detto contento della scelta di arrivare in Sicilia.

Il centravanti inoltre ha raccontato anche di una maturata esperienza grazie alle gare giocate all’estero. “Dopo due anni passati fuori avevo voglia di tornare in Italia. Sono stato fortunato ad averne avuto l’occasione. Spero di riuscire a dimostrare quanto valgo in una grande piazza come Palermo”.

Soleri infine sogna anche “di fare più punti possibili e arrivare in alto. Toni? L’ho sempre ammirato, siamo anche simili come struttura. È un campione e sono contento di poter giocare qui dove ha giocato lui”.

