MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Sembra essere una costante di questa stagione quella di avere pochi difensori a disposizione. Giacomo Filippi deve fare i conti, tra squalifiche e infortuni, a tante assenze nel reparto arretrato anche nella gara contro la Turris, proprio quando sembrava aver trovato l’assetto giusto.

Come riportato sul Giornale di Sicilia, il Palermo rischia di dover rinunciare a Ivan Marconi: il difensore è uscito per un problema fisico nella gara con il Foggia e potrebbe alzare bandiera bianca per la sfida contro la Turris, fondamentale per i rosanero. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni e si farà di tutto per recuperare uno dei migliori nelle ultime gare.

Con la Turris mancheranno di sicuro Buttaro, che deve scontare un altro turno di squalifica, e Accardi, al momento in Spagna per cercare definitivamente di risolvere i problemi fisici.

Restano a disposizione, quindi, Lancini e Perrotta, a questo punto sicuri di una maglia da titolare, Peretti e Marong, che in caso di forfait di Marconi si giocano l’ultimo posto nel terzetto difensivo.

LEGGI ANCHE

GAUTIERI AL GDS: “IL BARI NON HA GIÀ VINTO”

PALERMO, PIÙ FANTASIA SULLA TREQUARTI: SPAZIO A SILIPO, FLORIANO E FELLA

LUCCA NON SI FERMA: PRIMO GOL CON L’UNDER 21