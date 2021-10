MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Carmine Gautieri, allenatore esperto della Serie C e capace di una grande rimonta-promozione con la Virtus Lanciano (stagione 2011/12), è stato intervistato per il Giornale di Sicilia e ha parlato della situazione nel Girone C, con il Bari già a più sette punti dal Palermo.

“È presto per dire che il Bari è in fuga – afferma – . Il campionato è lungo e ci sono tantissime partite da giocare. Sicuramente non c’è un’altra Ternana, anche se il direttore Polito è un fenomeno nel gestire le squadre e ha costruito un Bari per vincere”.

“Sette punti, alla fine, si recuperano in tre partite – continua – . È chiaro, se il distacco dovesse diventare più pesante nelle prossime giornate, allora diventerebbe tutto più difficile, ma già basta accorciare le distanze in due gare per riaprire il campionato. L’importante è non perdere terreno in questa fase per non farti influenzare sul piano mentale”.

