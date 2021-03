Un nuovo caso di contagio, questa volta ai danni di un ex simbolo rosanero. Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo è positivo al coronavirus. Lo ha comunicato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram.

Nella foto inserita è ritratto un Sorrentino a letto con l’espressione evidentemente “affaticata”. E ad accompagnare l’immagine delle parole che spiegano la situazione. Questo il messaggio condiviso dal portiere: “Il Covid mi ha fatto gol! ☹️ Sono a letto e spero di uscirne presto. Un abbraccio a tutti”.





Tantissimi i messaggi di vicinanza dal mondo dello sport e non solo. Tra questi molti sono calciatori o ex come Consigli, Giaccherini e De Paoli.