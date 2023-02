MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Mi aspetto una gara molto equilibrata e combattuta“. Sono le parole del doppio ex di Sudtirol e Palermo, Bruno Tedino, nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia.

Il tecnico si proietta direttamente alla sfida. “Sarà una grande partita tra due formazioni che sono grandi realtà del torneo cadetto”. Tedino esalta Corini che “sembra aver trovato la chiave di volta” della quadra e il mercato di gennaio. “Ha portato in dote rinforzi importanti in un organico equilibrato e ben costruito”.

“Palermo ha bisogno di un anno di consolidamento in categoria dopo aver meritatamente riconquistato la serie cadetta”, dice. Infine il passato. “L’esperienza sulla panchina del Palermo la porterò per sempre nel mio cuore. Ma non posso negare il rammarico di essere stato esonerato a quattro giornate dalla fine, quando eravamo secondi in classifica”, conclude.

