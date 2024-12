Toscano: “Catania la sfida più bella della mia carriera. Non si dorme la notte”

Mimmo Toscano, allenatore del Catania, è intervenuto durante l’evento “Una Penna sotto l’albero”, dove ha ricevuto un premio dall’Ussi, e ha fatto un primissimo bilancio della sua esperienza in terra etnea.

“Quest’anno è la sfida più bella della mia carriera per come è nata e per come sta procedendo – afferma – . Non si dorme la notte, sono tornato a 15 anni fa all’inizio della carriera. Ogni giorno devi trovare una soluzione e un modo di lavorare diverso, una strategia per ogni gara e una soluzione per ogni calciatore. Un esempio pratico? Jimenez lo abbiamo preso come seconda punta o trequarti e fa anche il centrocampista centrale. In questo caso bisogna fare entrare il calciatore nel ruolo soprattutto curando l’aspetto mentale

Sul momento della squadra, reduce dalla netta vittoria contro il Taranto, dice: “Siamo reduci da quattro partite ben disputate, stiamo crescendo e nel contempo stiamo cercando di recuperare i calciatori infortunati per arrivare a una condizione ideale. Con tutti i calciatori dell’organico capiremo a fondo il valore del gruppo”.





