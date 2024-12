Trapani, Antonini ha scelto Capuano come nuovo allenatore

Ezio Capuano torna sulla panchina del Trapani a distanza di 25 anni. Il tecnico salernitano ha firmato un contratto di un anno e mezzo con i granata, segnando l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera e del legame con una città che non ha mai dimenticato. L’accordo, già raggiunto, prevede che Capuano prenda il comando della squadra dalla prossima partita contro la Casertana, con l’obiettivo di risollevare un campionato finora sotto le aspettative.

La sua nomina è resa possibile da una recente modifica agli accordi collettivi tra allenatori e leghe di Serie B e C, che consente ai tecnici esonerati entro il 20 dicembre di firmare con nuove squadre. Capuano aveva iniziato la stagione con il Taranto, senza però mai sedere in panchina, giustificandosi con un certificato medico. Dopo una breve esperienza al Foggia, conclusasi con le sue dimissioni, ora è pronto a riprendere il comando di una squadra che lo ha già visto protagonista in passato.

La prima esperienza di Capuano a Trapani risale al 1999, un periodo segnato da grandi ambizioni ma anche da enormi difficoltà. Nonostante le premesse di una stagione di successo, la realtà fu ben diversa: problemi economici e disordini gestionali portarono alla retrocessione e al fallimento del club nel 2002. Capuano, però, rimase vicino alla squadra fino alla fine, dimostrando un attaccamento unico al club e ai suoi giocatori, che ricambiarono il suo impegno.





Ora, il ritorno di Capuano al Trapani rappresenta una nuova opportunità per il tecnico e per il club di riscrivere insieme una storia mai completata. Con il supporto della tifoseria e un rinnovato entusiasmo, l’obiettivo è riportare il Trapani ad alti livelli. Il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

Per quanto riguarda Salvatore Aronica, al di là dell’esonero dal ruolo di allenatore della prima squadra, non è da escludere una permanenza in seno al club, di nuovo con una mansione nel settore giovanile.

