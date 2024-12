Catanzaro, Compagnon: “Col Palermo sarà dura, ma possiamo ottenere un buon risultato”

Mattia Compagnon, attaccante del Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa nella settimana che porta alla partita col Palermo. L’ala offensiva è reduce da buonissime prestazioni ed è fiducioso in vista della sfida contro i rosanero.

“Sarà una partita dura, ma se giochiamo come sappiamo e mettiamo in campo il giusto spirito, possiamo ottenere un buon risultato“, afferma Compagnon in merito alla gara col Palermo.

Sulla vittoria al fotofinish col Brescia, dice: “Avevamo bisogno di questi tre punti per l’umore e per prepararci al meglio alle prossime sfide. Dopo tanti pareggi, questa vittoria ci dà una spinta psicologica fondamentale”.





“Non ci interessa quello che succede agli altri. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e dare il massimo in ogni partita. Solo così possiamo ottenere risultati importanti”, conclude.

