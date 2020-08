Il giorno più lungo, il giorno della verità. Il Trapani dovrà completare entro la mezzanotte di oggi tutte le pratiche per l’iscrizione per evitare di perdere la Serie C e gettare al vento il patrimonio sportivo costruito nel corso degli anni con due storiche promozioni in Serie B. Tutto è nelle mani della proprietà, il socio unico Alivision, che professa ottimismo sul fronte della documentazione.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, sarà Lorenzo Petroni (il figlio del patron, Fabio) a recarsi personalmente a Firenze presso la sede della Lega Pro per presentare tutto, aspettando poi il parere della Covisoc e delle commissioni entro il 2 settembre. Qualora ci fosse parere favorevole – in ogni caso – la squadra sarà da ricostruire visto che al momento sono solo 7 i calciatori sotto contratto e alcuni di questi sono comunque dati in uscita per fare cassa.





Nel frattempo però c’è un’iscrizione da completare ma apparentemente sembrano essere state superate le difficoltà di natura economica: dopo aver risolto la questione del “pregresso” con i tesserati, i granata sarebbero riusciti a sistemare anche la questione della liquidità grazie alla riscossione di un tributo da circa 400 mila euro legati ai diritti tv della Serie B. La documentazione per l’ammissione al prossimo campionato sarebbe ormai pronta.

