Il Trapani ha raggiunto l’accordo con Alessandro Gatto, è l’ultima indiscrezione di mercato a tenere banco in casa granata. Stando a quanto riporta il Giornale di Sicilia, l’attaccante ex Catania è prossimo a iniziare la sua prima avventura tra i dilettanti.

Per il giocatore classe ’94 sarebbe infatti la prima volta dopo aver sempre militato tra i professionisti e in un’occasione anche in Serie B con il Modena. Nelle prossime ore si attende l’ufficialità col club trapanese.

Oltre a Pordenone, Juve Stabia, Monopoli, Bisceglie, Sud Tirol, Arzachena e Cavese, Gatto ha maturato anche un’esperienza con i rossoblu, dai quali si è svincolato nel corso dell’estate. Il bilancio con la maglia del Catania è di 4 presenze. Nel corso della stagione, Moschella potrebbe dunque avere a disposizione un vero e proprio jolly offensivo.

