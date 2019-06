Il Trapani ce l’ha fatta. I granata battono il Piacenza per 2-0 in finale playoff al Provinciale e conquistano la promozione in Serie B. Dopo una stagione ricca di difficoltà economiche e segnata dalla cessione del club da parte della famiglia Morace, gli uomini di Italiano completano il capolavoro e centrano il ritorno in Serie B a due anni di distanza dalla retrocessione.

DE SIMONE: “IL TRAPANI AVRA’ UN FUTURO”

Una stagione che si chiude con l’ennesima vittoria in casa (fortino e arma in più della squadra siciliana ) e proprio con l’esultanza sfrenata di Vincenzo Italiano che corre a festeggiare sotto la curva subito dopo il fischio finale e con una maglia che è l’esatta fotografia della stagione: “semBrava impossiBile”.

Sin dai primi minuti è il Trapani a fare la partita, ricca di contrasti e falli a centrocampo. A sbloccare il match ci pensa Nzola, che dopo aver mancato una grande occasione al 19′ sblocca il risultato al 21′ girandosi bene in area e battendo Fumagalli. La partita diventa presto molto fisica, ma i granata tengono bene il campo.

Grande spavento invece nella ripresa dopo lo scontro testa contro testa tra due giocatori del Piacenza: ad avere la peggio è Bertoncini, che subisce un trauma cranico, ma viene prontamente soccorso da giocatori e sanitari che lo trasportano in ambulanza. Il Trapani si salva un paio di occasioni, poi nel finale il gol in mischia di Taugourdeau. E un solo urlo che si alza dagli spalti del Provinciale: “SERIE B, SERIE B, SERIE B”.

FINE PARTITA: Inizia la festa al Provinciale.

50′ s.t. – Il Piacenza sciupa malamente un calcio di punizione dalla sinistra. Per i granata si avvicina il traguardo.

47′ s.t. – AMMONITO CORAPI. Fallo tattico a centrocampo.

Sette minuti di recupero

45′ s.t. – DOPPIO CAMBIO TRAPANI: escono Costa Ferreira e Tulli, entrano Scrugli e Fedato.

43′ s.t. – Piacenza alle corde: Golfo riceve palla solo in area, poi la difesa in qualche modo riesce ad anticipare e respingere. Si alzano i decibel al Provinciale, i tifosi vedono la Serie B.

41′ s.t. – EVACUO MANCA IL COLPO DEL KO. Contropiede del Trapani e conclusione con il destro: Fumagalli respinge impedendo a Golfo il tap-in, poi altro calcio d’angolo conquistato dai granata.

37′ s.t. – GOL TRAPANI!!!!! TAUGOURDEAU!!!!!!! Calcio d’angolo dalla sinistra, mischia in area, rimpallo e conclusione di destro in acrobazia. Il Provinciale esulta e urla: “Serie B, Serie B”.

35′ s.t. – Grande ingenuità di Da Silva che regala palla a Corazza, ma il giocatore del Piacenza sbaglia i tempi della conclusione e perde palla. Il Trapani si lancia in contropiede e conquista fallo con Evacuo.

33′ s.t. – CAMBIO NEL TRAPANI: esce Nzola, entra Evacuo.

32′ s.t. – Prima diagnosi per Bertoncini: forte trauma cranico e ferita al labbro. Il giocatore è cosciente ed è in ospedale sotto osservazione.

31′ s.t. – Nzola non riesce a raggiungere il pallone in profondità, nel modo di incespicare si procura un problema al polpaccio e inizia a zoppicare.

28′ s.t. – Traversone del Piacenza dalla sinistra: Dini esce a vuoto, ma il pallone sfila sulla fascia opposta. Il Piacenza resta in zona d’attacco, ma poi viene fischiato fallo ai danni di Taugordeau.

26 s.t. – CAMBIO NEL PIACENZA: esce Bertoncini, entra Terrani. Dalle immagini si nota un evidente perdita di sangue dalla bocca per Bertoncini, ma il giocatore sembra cosciente mentre viene caricato in ambulanza.

23′ s.t. – Bertoncini viene trasportato fuori dallo stadio in ambulanza per accertamenti, resta a terra Barlocco assistito dai sanitari. I due si sono scontrati in corsa frontalmente testa contro testa.

22′ s.t. – MEDICI IN CAMPO. VIENE CHIESTA L’AMBULANZA: SCONTRO TESTA CONTRO TESTA TRA DUE GIOCATORI DEL PIACENZA

21′ s.t. – CAMBIO NEL TRAPANI: esce Ferretti, entra Golfo.

20′ s.t. – Occasione Piacenza! Perez approfitta di un errore in disimpegno e punta l’area, ma poi non si intende con Corazza che sbaglia i tempi del taglio verso il centro dell’area.

19′ s.t. – Il Piacenza prova a sfondare sulla corsia di destra, ma la difesa del Trapani fa buona guardia.

15′ s.t. – AMMONITO DELLA LATTA. Pallone rubato a centrocampo da Corapi, con Della Latta che ferma il giocatore granata con un brutto intervento in ritardo. Nervi tesi in area in attesa del traversone su calcio di punizione.

12′ s.t. – DOPPIO CAMBIO NEL PIACENZA: Fuori Sestu e Ferrari; Dentro Perez e Corazza.

6′ s.t. – Ferrari prova a puntare l’area dal centro, ma l’attaccante commette fallo e il Trapani risale subito il campo. Cross pericoloso dalla destra, ma Nzola non riesce a far mare sulla sponda di Costa Ferreira.

2′ s.t. – FERRETTI! Cross dalla sinistra di Corapi, pallone che finisce sui piedi di Ferretti che però da posizione angolata spara alle stelle.

ORE 21.40 – INIZIA LA RIPRESA. Nessun cambio all’intervallo nelle due squadre.

FINE PRIMO TEMPO: Sin dai primi minuti è il Trapani a fare la partita, ricca di contrasti e falli a centrocampo. A sbloccare il match ci pensa Nzola, che dopo aver mancato una grande occasione al 19′ sblocca il risultato al 21′ girandosi bene in area e battendo Fumagalli.

1 minuto di recupero

43′ p.t. – Azione offensiva del Trapani, con Corapi che prova di nuovo il tiro su assistenza di Nzola: conclusione lenta e prevedibile, Fumagalli blocca in scioltezza.

40′ p.t. – Fischio contro il Trapani e proteste di Ramos che manda “a quel paese” l’arbitro: dopo il richiamo verbale, il giocatore si scusa ed evita il giallo.

38′ p.t. – Polemiche del Trapani per un brutto fallo di Di Molfetta su Ferretti e per un altro contatto a palla lontana. Il direttore di gara invita alla calma le due squadre.

33′ p.t. – Tanti contrasti e falli adesso a centrocampo: le due squadre lottano su tutti i palloni senza però trovare la via della porta.

28′ p.t. – Rischio per il Trapani sul cross del Piacenza dalla destra: Costa Ferreira manca il pallone sulla diagonale difensiva, ma l’arbitro fischia fallo ai suoi danni commesso da Di Molfetta.

26′ p.t. – Il Trapani gestisce il ritmo sospinto dai cori del Provinciale: il Piacenza prova a risalire il campo con i lanci lunghi ma non trova sbocchi.

21′ p.t. – GOL TRAPANI!!!!! NZOLA!!!!! L’attaccante resiste con il fisico all’intervento di Pergreffi, si gira in area e con la punta calcia verso l’angolino basso. Fumagalli non può nulla.

19′ p.t. – NZOLA!!! Grande occasione per il Trapani con Nzola che ruba il pallone su un retropassaggio errato della difesa piacentina: diagonale mancino respinto con i piedi da Fumagalli.

15′ p.t. – Corradi! Ci prova dalla distanza sugli sviluppi di calcio di punizione per il Piacenza: pallone che vola in curva.

14′ p.t. – AMMONITO TOSCANO. Fallo netto e in ritardo su Ferrari, che stava puntando l’area di rigore.

8′ p.t. – Battibecco tra Ferretti e Pergreffi: il capitano del Piacenza protagonista di un brutto fallo su Aloi, assistito dai sanitari.

5′ p.t. – Il Trapani mantiene il possesso palla e cerca Nzola in area con i cross: il Piacenza fatica ad uscire dalla propria metà campo.

2′ p.t. – CORAPI! Subito un’occasione per il Trapani con il tiro dalla distanza di Corapi: Fumagallo legge traiettoria e rimbalzo e devia in angolo alla propria destra.

ORE 20.35 – INIZIA LA PARTITA. Subito lancio lungo del Piacenza: Dini blocca il pallone.

ORE 20.33 – Il Trapani attaccherà nel primo tempo da sinistra verso destra, il primo pallone sarà battuto dal Piacenza.

ORE 20.31 – Entrano in campo le squadre: Trapani in completo granata, Piacenza in completo bianco.

ORE 20.23 – Tutto pronto per l’ingresso in campo delle due squadre. Nella curva del Trapani campeggia uno striscione: “Incuranti del futuro, godiamoci il presente con i brividi nel sangue”.

Il giorno della verità. Una sola squadra tra Trapani e Piacenza può conquistare l’ultimo posto in Serie B. La gara d’andata si è conclusa con uno 0 – 0; in caso di pareggio anche nel ritorno si andrebbe ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle ore 20.30, stadio “Provinciale” di Erice):

Trapani: Dini; Da Silva, Ramos, Taugourdeau, Ferretti, Aloi, Costa Ferreira, Nzola, Corapi, Tulli, Toscano. All. Vincenzo Italiano.

Piacenza: Fumagalli; Pergreffi, Bertoncini, Sestu, Corradi, Ferrari, Della Latta, Di Molfetta, Marotta, Corsinelli, Barlocco. All. Arnaldo Franzini.

LEGGI ANCHE

LUCCHESI: “POMINI? ACCORDO VICINO”

LE PAROLE DI TUTTOLOMONDO

PUSCAS VERSO L’ADDIO? “MI PIACEREBBE GIOCARE IN UN ALTRO CAMPIONATO”