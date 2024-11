Triestina, crisi e tensione: il tecnico Clotet mette le mani addosso a Krollis

La situazione in casa Triestina si fa sempre più delicata: la classifica è impietosa, con l’ultimo posto nel Girone A di Serie C e la recente sconfitta contro la Giana Erminio ha alimentato ulteriormente una crisi già profonda.

L’atmosfera è tesissima, come dimostra l’episodio avvenuto ieri durante l’espulsione di Raimonds Krollis. Il cartellino rosso ricevuto dal giocatore lettone ha fatto perdere la calma all’allenatore della Triestina Clotet, che, visibilmente infuriato, ha abbandonato l’area tecnica per andare a strattonare il suo giocatore.

Ecco la nota del club, che ci ha tenuto a dissociarsi dal comportamento del tecnico, sull’episodio: “In seguito all’episodio avvenuto ieri sera a bordo campo durante la partita contro la Giana Erminio, l’US Triestina ribadisce che azioni di questo tipo sono inaccettabili e non rispecchiano i valori del club. Il calcio produce emozioni potenti ma, a prescindere dalle circostanze, i valori fondamentali di rispetto e dignità non possono essere compromessi. Il club sta adottando le misure necessarie per valutare adeguatamente la situazione e garantire un ambiente adeguato per i nostri giocatori che rispecchi gli standard desiderati”.





