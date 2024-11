Trapani, Aronica: “Vittoria importante, allontanate voci di cambio in panchina”

Salvatore Aronica, tecnico del Trapani, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in extremis contro la Cavese, vittoria che è arrivata dopo due sconfitte consecutive.

“Oggi era importante vincere per allontanare le voci che in settimana spingevano per il cambio in panchina, ha caricato molto i ragazzi. La mia garanzia è il gruppo – ammette – che gioca per vincere fino all’ultimo secondo in ogni partita” .

Poi Aronica aggiunge sulla prestazione dei suoi ragazzi: “I ragazzi hanno interpretato bene la partita, creando tante palle gol e tante occasioni, la mole di gioco c’è stata come contro il Giugliano e contro l’Avellino, ma sicuramente dobbiamo essere più precisi e stiamo crescendo sotto questo punto di vista” .





“Questo successo di oggi all’ultimo minuto ci permette di prepararci bene, ci da la spinta per costruire la settimana in modo sereno e concentrato che ci porta al derby contro il Catania” ha poi concluso il tecnico granata.

