Il presidente Guarascio vuole costruire un Cosenza che non debba lottare fino all’ultimo minuto per la salvezza. I progetti sono quelli di alzare l’asticella per garantire un organico che possa stabilizzarsi a centro classifica e in quest’ottica va vista la suggestione riguardante Gennaro Tutino.

Secondo quanto riportato sulla Gazzetta, Tutino al Cosenza è più di un’idea. L’attaccante ha vissuto due stagioni magiche in Calabria, ha comprato casa in città e i tifosi sarebbero contentissimi di riabbracciarlo. In passato Guarascio ha sognato di riportarlo in rossoblu ma adesso che ha deciso di alzare l’asticella diventa un’idea intrigante.

La situazione di Tutino, però, è complessa e riguarda anche il Palermo. Il giocatore è in prestito dal Parma, la società rosanero vanta il diritto di riscatto ma di sicuro non si procederà alla cifre pattuite a gennaio. Ci sono in corso valutazioni anche di carattere tecnico/tattico, bisognerà attendere gli sviluppi. In caso di ritorno a Parma, per Tutino ci sarebbe all’orizzonte la cessione visto che non rientra nei piani.

