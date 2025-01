Tutti pazzi per Lapadula: non solo lo Spezia, adesso c’è anche il Brescia

Gianluca Lapadula è tra gli attaccanti più chiacchierati per quanto riguarda il calciomercato di Serie B: dopo la possibilità di scambio con il Palermo sfumata con il rientro della situazione Brunori, il centravanti del Cagliari è adesso nel mirino di Spezia e Brescia.

Come riportato da BresciaOggi, il club lombardo sta provando a trattare Lapadula, che però avrebbe un ingaggio troppo elevato e per questo motivo la trattativa si sarebbe già arenata.

Lapadula è anche uno degli obiettivi dello Spezia: il club ligure è ancora in lotta per la promozione diretta nonostante gli ultimi risultati non in linea con il ritmo della prima parte di stagione.