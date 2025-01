Tuttosport – “Il Palermo potrebbe tornare alla carica per Wieteska”

Il Palermo potrebbe tornare alla carica per Mateusz Wieteska. Il club rosa aveva già intavolato una trattativa col Cagliari in estate e l’accordo sembrava fatto, ma il difensore polacco rifiutò.

Secondo quanto riportato su Tuttosport, il Palermo potrebbe tornare a interessarsi al giocatore. Wieteska sta trovando poco spazio col Cagliari: ha disputato cinque partite in Serie A, una sola da titolare.

Wieteska è stato a un passo dal Palermo in estate. Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, spiegò così il mancato trasferimento: “Il Palermo voleva ingaggiare Wieteska e in questo caso il difensore polacco non ha voluto scendere in Serie B anche per continuare ad avere chances in nazionale”.





LEGGI ANCHE

BRUNORI SI RIPRENDE IL PALERMO