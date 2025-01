Messina, il nuovo d.s. è Roma. Sul mercato interesse per Ricci

È ufficiale: Domenico Roma torna a Messina per la terza volta. Dopo il primo approdo nella stagione 2017/18, sempre accanto a Giacomo Modica ma con un ruolo tecnico, Roma è tornato l’anno scorso come direttore sportivo. Ora inizia un nuovo capitolo, annunciato con una nota stampa: “L’Acr Messina comunica che Domenico Roma è il nuovo direttore sportivo del club biancoscudato. Il dirigente sportivo ha firmato un contratto fino a giugno 2026”. Intanto, Roma è già al lavoro per potenziare la squadra.

Il primo obiettivo del “nuovo” Messina sembra essere un grande innesto in attacco. Secondo il Corriere dello Sport, i peloritani sono sulle tracce di Federico Ricci, ala destra classe 1994 attualmente in forza al Perugia. Il giocatore, arrivato in Umbria nell’estate 2023, è vicino a lasciare il “Grifo” dopo aver collezionato 19 presenze, 2 gol e 2 assist nel girone B di Serie C in questa stagione. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Ricci ha debuttato in Serie A nel 2013 con la squadra capitolina e ha maturato esperienze significative in club come Crotone, Sassuolo, Genoa, Benevento, Monza, Ascoli e Reggina.

La carriera di Federico Ricci è ricca di tappe importanti. In Serie A, conta 48 presenze, 3 gol e un assist, mentre in Serie B vanta 166 gare, 18 reti e 24 assist. Ha giocato anche in Europa League con il Sassuolo, condividendo il campo con Antonino Ragusa, messinese d’origine. Tra le sue stagioni migliori spicca quella del 2015/16 a Crotone, con 11 gol e 8 assist, che lo ha consacrato come uno dei talenti più interessanti del campionato cadetto.





