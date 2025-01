Trapani, Antonini corre ai ripari: piace Falcinelli, interesse per Liotti

Il Trapani continua a muoversi sul mercato. La pesante sconfitta in casa contro il Crotone per 0 – 3 ha alimentato il malumore dei tifosi, così il presidente Antonini sta correndo ai ripari per invertire la rotta di una stagione fin qui altalenante.

La prima operazione riguarda Daniele Liotti, esterno sinistro dell’Avellino classe 1994. I granata hanno fatto passi avanti per il giocatore, battendo anche la concorrenza di Südtirol e Catania. Liotti quest’anno con la maglia dell’Avellino ha collezionato 15 presenze senza mai segnare.

Il Trapani si muove anche per l’attacco e punta il centravanti dello Spezia Diego Falcinelli. L’attaccante ha segnato solo un gol in 13 presenze. Allo stesso tempo proprio dal club ligure è arrivato un interesse per l’attaccante che sta trascinando i granata, Facundo Lescano.





