Al Palermo serviva una svolta, soprattutto nel reparto offensivo. La buona notizia è che Brunori si è finalmente sbloccato trovando il gol nelle ultime due gare e Giovanni Mazzola nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza il contributo dell’italo-brasiliano supportato dalle parole di un suo ex allenatore: Vicenzo Vivarini.

“Lui è un top player per la Lega Pro – spiega il tecnico che lo ha allenato a Chiavari -. Un giocatore che abbina qualità e forza, può fare bene anche in Serie B. L’anno scorso ha pagato dazio rispetto determinati aspetti ma ha qualità tecniche e fisiche”. Secondo l’allenatore i primi due gol di Brunori sono un preludio al suo exploit.

Ma Vivarini avverte: “Brunori deve essere più bomber, deve stare più attaccato alla porta. Lui è un generoso e lavora molto per la squadra ma deve ragionare più per la porta. Deve consolidarsi come attaccante di categoria e avere sicurezza nei propri mezzi per il salto di qualità”.

Infine l’analisi del campionato di C. “Vincerà la formazione con maggiore continuità. Se i rosanero riusciranno a trovare la quadra, allora potrà arrivare fino in fondo tra le prime. Bisogna vincere con qualità. Gli avversari sono di alto livello, su tutti il Bari che non è ancora una squadra sistemata. Ha vinto tanto ma sempre a fatica”, ha concluso.

