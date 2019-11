Palermo – Messina raccontata da Cristian Zaccardo. L’ex terzino rosanero apre l’album dei ricordi e al Giornale di Sicilia racconta le sensazioni legate ad un derby che torna a giocarsi nei dilettanti a distanza dalle partite in Serie A. Un derby che Zaccardo si augura di rivedere presto in massima serie.

NOCERINO CHIAMA MIRRI: “SE VUOLE FINISCO LA CARRIERA IN ROSANERO”

Intervistato da Benedetto Giardina, racconta le emozioni legate al suo gol nel derby: “Ho segnato diversi gol con la maglia del Palermo e sono sempre state delle reti pesanti. Ricordo l’assist di Bresciano, che è un amico. Mi auguro che il Palermo possa tornare a ricreare un gruppo simile a quello nostro, che possa vivere le emozioni di quell’epoca”.

E sottolinea: “Il derby è sempre una partita particolare, anche se è inutile nascondere che la partita più sentita, ai tempi, fosse quella col Catania. Spiace semmai che questa gara dopo tanti anni di assenza, torni a giocarsi tra i dilettanti, quando eravamo riusciti a giocarla in Serie A. Spero che in futuro i derby siciliani si rigiochino lì. Ritorno in A del Palermo in tre anni? È fattibile, ce lo auguriamo tutti, ma non è così semplice come può sembrare. Ci sono tante squadre blasonate che da anni sono ferme in Lega Pro”.

Poi una battuta anche sulla cornice di pubblico in occasione di Italia – Armenia: “Fa piacere vedere uno stadio così. Ringrazio la Federazione per avermi invitato in occasione della partita, venire a Palermo, poi, è stata una motivazione in più per accettare l’invito. A Palermo non ti faranno mai mancare l’entusiasmo. Questi tifosi sono sempre il dodicesimo uomo in campo. Inoltre, in tante piazze gli stadi non si riempiono, qui invece in Serie D hanno fatto il record di abbonamenti. Spero che la proprietà e i giocatori possano far gioire questo pubblico”.

LEGGI ANCHE

PALERMO – ACR MESSINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

ACR MESSINA, LAVRENDI: “PALERMO, NON ABBIAMO PAURA”

GDS – PALERMO, ARRIVA IL MESE PIÚ COMPLICATO