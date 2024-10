Zauli: “Palermo, ci sono tutti i presupposti per arrivare tra le prime due”

Lamberto Zauli parla del Palermo. Il tecnico è intervenuto alla Palermo Football Conference e ha commentato l’inizio della stagione dei rosanero, sottolineando come in Serie B le prime 8 partite siano tutt’altro che indicative e che gli uomini di Dionisi hanno tutte le carte in regola per puntare alla promozione diretta.

“8 partite in Serie B sono niente – inizia Zauli -. Ci sono tante squadre nuove, allenatori diversi e classifica corta. Chi è avanti oggi potrebbe non finire così e chi è più attardato può avere la forza di tornare su. In B bisogna aspettare, al pubblico dico di saper aspettare la squadra”.

“Il Palermo ha fatto delle ottime partite, qualche alto e basso. Conosco benissimo la piazza, c’è tantissima pressione. Tutti si aspettano questa promozione, ci sono tutti i presupposti che portano il Palermo nei primi due posti in campionato“.

Sulle mancate vittorie al Barbera: “E’ chiaro che per vincere un campionato e stare tra le prime il rendimento interno bisogna migliorarlo. La Salernitana però la troveremo tra le prime formazioni in questo campionato”.

“Ranocchia? Le sue prestazioni saliranno quando saliranno quelle di tutta la squadra – conclude Zauli -. E’ un calciatore che tutti vorrebbero, l’ho visto crescere agli anni della Juventus”.