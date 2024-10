L’agente di Diakité: “Ha dimostrato di meritare il Palermo”

Parla l’agente di Diakité: l’avvocato Fabrizio Ferrari è intervenuto alla Palermo Football Conference, facendo il punto sulla situazione del suo assistito.

“Rinnovo? Ancora è prematuro – afferma Ferrari -. Aspettiamo un momento migliore per la squadra. Il giocatore deve continuare così, non è una necessità ma un’opportunità. L’idea di continuare c’è sicuramente, non pensiamo di lasciare Palermo nell’immediato, siamo arrivati a gennaio. Il giocatore ha dimostrato di meritare il rosanero“.

Un commento anche sull’apporto di Gomes: “Lavoro con l’agente di Claudio. Il giocatore è molto intelligente, sta dimostrando il suo valore. Il centrocampo del Palermo è in buone mani”.