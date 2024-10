Rinaudo: “Palermo, può essere l’anno giusto. Per me nessun rammarico”

Parla Leandro Rinaudo. L’ex direttore sportivo del Palermo ha parlato durante la Palermo Football Conference di alcune trattative che lo hanno visto protagonista con nomi importanti. Il dirigente ha anche parlato del suo percorso in rosa, augurando il meglio già da questa stagione.

Uno dei nomi che era stato vicino al Palermo e che adesso è uno dei talenti più splendenti del Psg è Bradley Barcola: “C’era stata la possibilità, anche se erano poche. Ha fatto un percorso diverso”. Poi su Tessmann: “È stato diretto l’agente. Il giocatore stava bene a Venezia, voleva spostarsi solo per la Serie A”.

Sulla Serie B: “Non esistono corazzate come negli scorsi anni, c’è un livello più equilibrato”. Poi Rinaudo parla della sua storia da ds al Palermo, conclusasi al termine della scorsa stagione. E’ stato poi sostituito da Morgan De Sanctis: “Perché è finita col Palermo? Le storie finiscono perché non ci si incontra. Il Palermo ha fatto una scelta diversa, credo che questo possa essere l’anno giusto per la Serie A. Nessun rammarico, si va avanti”.