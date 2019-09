Arkus punta al risarcimento, ma dovrà attendere. La proprietà del “vecchio” Palermo ha ormai messo da parte le speranze di sovvertire la giustizia sportiva, ma la battaglia legale continua e la società punta ad un indennizzo. Una sorta di “campionato” parallelo a quello del nuovo Palermo, ma prima di discutere l’ennesimo ricorso il rischio è che passi… troppo tempo.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il ricorso “sportivo” al Tar Sicilia è stato cancellato dal ruolo lo scorso 9 settembre, mentre quello contro la FIGC presentato al Tar del Lazio per il risarcimento sarà discusso soltanto il 5 maggio 2020. Il collegio laziale aveva già respinto in agosto un’istanza cautelare dei Tuttolomondo per annullare i provvedimenti della FIGC conseguenti alla mancata iscrizione.

I Tuttolomondo e il “vecchio” Palermo dovranno dunque attendere 8 mesi prima di discutere il ricorso al TAR, ma nel frattempo restano pendenti alcune istanze di fallimento presentate nei confronti della società, che insieme ai commissari è al lavoro per presentare un piano di rientro entro i primi di novembre. L’eventuale concordato in bianco dovrà comunque essere approvato dai creditori, altrimenti la società rischia il fallimento.

