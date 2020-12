In Cagliari – Spezia è arrivato il suo primo gol in Serie A e ora non ha intenzione di fermarsi. Emmanuel Gyasi, 26 anni, esterno offensivo dello Spezia, continua la sua ascesa e la sua favola anche in massima serie (dopo essere stato tra i protagonisti della promozione in Serie A). E che dopo essere cresciuto in Italia e una lunga gavetta, sogna ora di indossare la maglia del suo paese d’origine, il Ghana.

La Gazzetta dello Sport racconta oggi la sua storia, la scommessa con la compagna Carolina Rossi (che proprio a Cagliari aveva vissuto al seguito del padre Giovanni, ex ds rossoblu) ma soprattutto i sogni del “palermitano” Gyasi, nato in Sicilia ma con il Ghana nel cuore, oltre all’Italia che poi lo ha cresciuto.





Gyasi, che nel frattempo ha incassato il rinnovo con la Spezia sino al 2023, ha già fatto la sua scelta: il suo sogno (calcistico) è indossare la maglia del Ghana e compiere la promessa fatta ai propri genitori. Ora non resta che aspettare.

