Balotelli allontana le voci di mercato: “Non cominciate a inventarvi dove andrò”

Mario Balotelli spegne tutte le voci di mercato: l’attaccante ha pubblicato una storia Instagram nella quale ci ha tenuto a precisare che si ritiene a tutti gli effetti un calciatore del Genoa.

“Per favore, non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò. Sono ancora un giocatore del Genoa, anche se qualcuno non lo vorrebbe ma ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della società”.

Balotelli è stato accostato al Trapani non a caso: ad avanzarsi in prima persona sono stati infatti il presidente del club granata Valerio Antonini e il tecnico Eziolino Capuano.