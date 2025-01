Dazn, offerta per il finale di stagione: abbonamento standard a 9,99 euro

Dazn lancia una nuova offerta per i vecchi clienti che al momento non hanno un abbonamento attivo: per la seconda parte della stagione 2024/25 la piattaforma streaming propone una sottoscrizione al prezzo di 9,99 euro al mese per sette mesi, senza alcun vincolo di permanenza.

Dazn è detentrice dei diritti televisivi delle partite tra le altre di Serie A e Serie B: il piano standard ha un costo di 44,99 euro, ciò significa che chi aderirà all’offerta andrà incontro a un risparmio di circa 35 euro.

L’emittente ha reso noto che l’offerta si potrà sottoscrivere fino a domenica 26 gennaio 2025.