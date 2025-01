Pedullà – Il Palermo ha chiesto Mazzitelli al Como

Il Palermo ha chiesto Mazzitelli al Como: i rosanero hanno messo gli occhi sul centrocampista come riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter. Il calciatore è in uscita dopo il mercato faraonico in entrata messo in piedi dai comaschi in questo gennaio, in stagione ha collezionato 11 presenze con un gol e un assist.

Trattativa difficile perché il calciatore è seguito anche da Parma e Venezia, club che militano in Serie A, ma anche perché i rosanero sembrano concentrati sugli affari Pohjanpalo e Magnani che escluderebbero altri arrivi di rilievo.

Il centrocampo non è infatti un reparto che ha particolare bisogno di rinforzi per i rosanero, che hanno già riaccolto Blin in gruppo.