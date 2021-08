MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Benevento – Puteolana è il match amichevole che oggi si giocherà allo stadio Domenica Conte di Pozzuoli (Napoli). Ma dove sarà possibile seguire la partita in tv? Sarà disponibile la diretta streaming?

Lo scontro pre-campionato tra Liverpool e Osasuna sarà trasmesso in diretta esclusiva alle 17.30 su Ottochannel (canale 696 del digitale terrestre) in Campania e in diretta streaming su www.ottochannel.tv.