Brunori a La Gazzetta: “Possiamo centrare i playoff, serve un filotto di vittorie”

“Ne faccio tesoro perché è un momento importante della mia carriera, non nascondo che ci ho sofferto e ho sofferto anche nel portarmi a casa le arrabbiature”. Matteo Brunori ricorda il recente passato, quando era stato messo ai margini e pensava a cambiare aria.

Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di un eventuale prolungamento al 2028. “So che la società e il mio agente si stanno parlando, la mia volontà è quella di restare a Palermo, di dare ancora tantissimo per questa maglia, quindi ne sarei solo felice”.

Il capitano punta il dito sugli errori di questa stagione, soprattutto “nel fatto di non essere riusciti a fare un filotto di vittorie per dare la svolta. Ne abbiamo vinte solo due di fila. Serve per l’autostima e la consapevolezza”.





“Possiamo centrare i playoff, ma dobbiamo arrivarci con molta autostima, a differenza della scorsa stagione quando abbiamo chiuso il campionato non bene e perso in semifinale”, conclude.