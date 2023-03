MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Le emozioni del Barbera e il cammino fatto con la maglia del Palermo. Il capitano rosanero Matteo Brunori ha ripercorso alcuni momenti della sua esperienza in Sicilia sul palco di Rosanero in Fest, sottolineando come giocare per il Palermo sia un’emozione sempre nuova. Soprattutto in casa.

Brunori, infatti, racconta: “Io non esco mai sul campo prima del riscaldamento: è un’emozione che voglio godermi al momento dell’ingresso in campo, vedendo la curva. Per me è sempre un’emozione: credetemi non sono frasi di circostanza”.

E sottolinea: “Quando un giocatore arriva a Palermo non è mai facile, ma questa piazza ti responsabilizza. E poi dai tutto per questa gente: dal bambino a più anziano, è straordinario vedere l’attaccamento a questi colori. La convocazione in Nazionale me lo ha annunciato il direttore Rinaudo; non ci credevo. Ma naturalmente è merito del percorso fatto insieme. Il mio grazie quindi va a tutti voi”.

