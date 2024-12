Calciomercato, altra pretendente per Brunori: Cremonese interessata

Il futuro di Matteo Brunori sembra sempre più lontano da Palermo. L’attaccante, durante la sessione invernale di calciomercato, potrebbe essere ceduto e sono diverse le squadre che si sono interessate a lui.

Secondo quanto riportato su TMW, c’è un’altra squadra che si è aggiunta alle pretendenti per Brunori. Si tratta della Cremonese, che già in estate aveva intavolato una trattativa col Palermo, poi non andata a buon fine. L’interessamento potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni.

La Cremonese deve fare i conti con la concorrenza del Venezia, che ha già richiesto Brunori al Palermo in prestito. Poche possibilità che possa concretizzarsi l’ipotesi Salernitana.





