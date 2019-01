Ultimo giorno di calciomercato, si entra nel rush finale. Il gong è alle 20.00. Tutte le trattative e gli acquisti di Serie A, Serie B (e non solo) di giornata live minuto per minuto:

ORE 13.07 – Yves Baraye, esterno d’attacco del Parma, è vicinissimo al Padova. Il 26enne senegalese è un obiettivo della squadra allenata Pierpaolo Bisoli e potrebbe lasciare il gruppo di D’Aversa nell’ultimo giorno di mercato. A riportare la notizia è Sky Sport.

ORE 13.05 – Il Crotone tratta con il Perugia per la cessione di Bruno Martella.

ORE 12.37 – Livorno, in arrivo Gori dal Frosinone. Trattativa avviata e vicina alla chiusura, il centrocampista classe 1993 è a un passo dal trasferimento in Toscana. Scambio di documenti in corso tra le società.

ORE 12.01 – Altro colpo in entrata per il Brescia che sta chiudendo la trattativa per Alejandro Rodriguez dell’Empoli.

ORE 11.57 – Il Carpi è vicino a Simone Ganz dell’Ascoli.

ORE 11.50 – Secondo Trivenetogoal, il Venezia è interessato a Ivaylo Chochev. C’è stato un primo tentativo di approccio con il Palermo ma il caos delle ultime ore sembra aver rallentato la trattativa, difficile che il trasferimento si concretizzi.

ORE 11.48 – Il Parma vuole Gianluca Lapadula dal Genoa. Il giocatore è stato poco utilizzato in questa stagione dal club rossoblù e potrebbe diventare il vice-Inglese.

ORE 11.29 – La Salernitana ha chiuso la trattativa per l’acquisto di Emanuele Calaiò dal Parma.

ORE 11.17 – La Spal prende Vasco Regini dalla Sampdoria.

ORE 11.12 – Secondo Tuttomercatoweb, Lazio e Genoa hanno ripreso i contatti per Romulo. Il centrocampista piace anche al Parma.

ORE 11.10 – Movimenti in casa Venezia: Litteri va al Cosenza mentre arriva Bocalon dalla Salernitana.

ORE 11.09 – Ufficiale, Gianmarco Ingrosso si trasferisce dal Pisa al Foggia.

ORE 11.07 – Doppia ufficialità in casa Perugia. Il club umbro ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto il difensore Pierre-Yves Ngawa al Foggia mentre compie il percorso inverso, sempre in prestito, il portiere Albano Bizzarri.

ORE 9.57 – Secondo il Corriere dello Sport, il Palermo avrebbe offerto Andrea Rispoli alla Lazio. La società biancoceleste, però, sta per chiudere per Tiago Casasola, il rosanero non è la prima scelta.

ORE 9.40 – La Fiorentina ha deciso di anticipare l’operazione Jacob Rasmussen. Secondo la redazione di Sportitalia, l’affare è da 7 milioni più Kevin Diks.

ORE 9.34 – Secondo Alfredo Pedullà, José Machin del Pescara è a un passo dal Parma. La formula sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni più bonus.

ORE 9.09 – Diego Farias, attaccante ex Cagliari, è un nuovo giocatore dell’Empoli.

ORE 9.03 – La Lazio sta per chiudere il trasferimento di Tiago Casasola dalla Salernitana, di recente in gol contro il Palermo. Resta da capire se arriverà subito o a giugno

ORE 9.00 – Ufficiale, Alessandro Murgia va in prestito dalla Lazio alla Spal. Contratto fino a giugno 2019.

ORE 8.57 – Yannick Carrasco non andrà al Milan. A dichiararlo è Federico Pastorello, agente e intermediario nei colloqui con i cinesi del Dalian Yifang, che a Sky ha detto: “Nella realtà non c’è mai stata una trattativa. Si stavano verificando alcune possibilità in Italia con il suo agente. Sarà magari per l’estate”.

ORE 8.54 – La Juventus a caccia di un difensore centrale. Dopo l’infortunio di Chiellini, la società bianconera è tornata sul mercato e ha chiesto al Parma Bruno Alves. Per Faggiano, il giocatore è incedibile in questa sessione ma la Juve pressa.

ORE 8.53 – Sebastian Giovinco è pronto per una nuova esperienza. Dal Toronto, l’attaccante ex Juventus si trasferisce all’Al-Hilal, formazione della Saudi Professional League.

ORE 8.52 – Nuovo difensore per l’Ascoli. Dal Vicenza arriva Cristian Andreoni, centrale classe 1992 che, secondo trivenetogoal, avrebbe firmato un contratto fino al 2021.

