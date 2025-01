Calciomercato Palermo, Peda in uscita: un club di C interessato

Patryk Peda è uno dei giocatori indiziati a lasciare Palermo durante la sessione invernale di calciomercato. Il difensore ha trovato pochissimo spazio in questo inizio di stagione e potrebbe essere ceduto in prestito per trovare continuità.

Secondo quanto riportato da TuttoC, c’è un club di terza serie interessato a Peda. Si tratta del Foggia, che sta cercando rinforzi per la difesa. Il polacco classe 2002 ha già giocato in Serie C con la maglia della Spal, collezionando 23 presenze. Probabile una cessione in prestito fino al termine della stagione.

Peda, arrivato in estate ma acquistato nello scorso gennaio, non è mai riuscito a entrare nelle rotazioni difensive del Palermo, nonostante i diversi infortuni e la defezione di Lucioni. Il polacco ha giocato mezz’ora nella gara persa col Pisa e poi ha collezionato due presenze in Coppa Italia.





